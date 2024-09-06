Bilecik\'te Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncel

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile beraberindekiler, daha sonra şehitliğe giderek mezarlara karanfil bıraktı.

Saygı atışının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, dua okudu.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği direniş ve kararlılıkla bağımsızlık meşalesini en güçlü taşıyan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin Batı Cephesi'nin merkezinde yer aldığını vurgulayan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda Batı Cephesi'nde elde edilen İnönü zaferlerinin yaşandığı bölge olan ilimiz, Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle 'milletin makus talihinin yenildiği yer' olarak tarihe geçmiştir. 6 Eylül 1922'de, milletimizin azmi ve inancı sayesinde bu topraklar düşman işgalinden kurtarılmış ve Bilecik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli bir parçası olarak tarihteki yerini almıştır."

Organizasyon, Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunmasıyla sona erdi.

Programda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan ile şehit ve gazi yakınları yer aldı.