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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazasında Takla Atan Araçta Sıkışan 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazasında Takla Atan Araçta Sıkışan 1 Kişi Yaralandı

Bilecik şehir merkezinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada takla atan araçta sıkışan bir kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Bilecik\'te Zincirleme Trafik Kazasında Takla Atan Araçta Sıkışan 1 Kişi Yaralandı
21.01.2024 - 11:29,
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Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

Bilecik şehir merkezinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine seyir halinde olan Şafak Ü. idaresindeki 11 AT 774 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Sonrasında 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kaza nedeniyle Bilecik- Osmaneli kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazasında Takla Atan Araçta Sıkışan 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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