Bilecik\'teki Meslek Lisesi Öğrencileri Okullara ve Pansiyonlara Ürün Dikiyor

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Bilecik'te Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölyede Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alanı öğrencileri, kentteki bazı okullara ve pansiyonlarına yorgan kılıfı, yastık, çarşaf, masa örtüsü ile perde dikiyor.

Okulda geçen yıl döner sermaye kurulmasının ardından üretilenlerin satışa sunulmaya başlandığı atölyede 11 öğrenci, mesleki eğitim dersleri kapsamında öğretmenlerinin gözetiminde haftanın 3 günü 6 saat üretim yapıyor.

Şimdiye kadar 2 devlet okulu ile pansiyonlarına satış yapılan atölyede öğrenciler, elde edilen gelirden pay alarak hem harçlıklarını çıkarıyor hem de mesleki deneyim kazanma imkanı buluyor.

Okul Müdürü Remzi Düven, AA muhabirine, mesleki ve akademik eğitimi bir arada yürüttüklerini, bu kapsamda Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alanı öğrencilerinin atölyede çalıştıklarını anlatarak, "İlimizde bulunan okulların ve pansiyonlarının nevresim takımı, perde ve masa örtüsü gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimiz maddi kazanç da elde ediyorlar. Bu şekilde yaşayarak öğrenme ve üreterek mesleki eğitim görme imkanına kavuşuyorlar." dedi.

"350 nevresim, 70 masa örtüsü ve 140 runner siparişi aldık"

Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alan Şefi Esra Demir de okulda geçen sene döner sermaye kurulmasının ardından öncelikle kendi formalarını ürettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Devamında sipariş üzerine bazı çalışmalarda bulunduk. Şu an atölyemizde 2 okulun ve pansiyonlarının nevresim takımı, çarşaf, yastık, masa örtüsü ve runner (sofralarda kullanılan uzun ve dar formdaki örtü) üretimleri yapılmakta. Toplamda 350 nevresim, 70 masa örtüsü ile 140 runner siparişi aldık ve bu siparişlerimizi 2,5 hafta gibi kısa bir sürede tamamlamış olduk. Normalde öğrencilerimiz, 12'nci sınıfta işletmelerde beceri eğitimine çıkıyorlar. Burada çocuklarımız, işletmeye çıkmadan işlemlerin nasıl yürütüldüğünü ve hızlı makine kullanımını öğrenmiş oluyorlar."

Demir, öğrencilerin atölyede çalışmaktan memnun olduklarını ve keyifli zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

11'inci sınıf öğrencisi Nazlı Nar ise iş bölümünü esas alarak üretim yaptıklarını vurguladı.

Kendisinin düğme diktiğini belirten Nar, "Ardından ütüleme işlemine geçiyoruz. Burada öğrendiklerim sayesinde hayal ettiğim bir kıyafeti dikebiliyorum. Günümüz eğlenceli geçiyor. Şarkı açıyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Yorucu geçse de bizim için çok güzel bir duygu." diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Şerife Saka da emeğinin karşılığını almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.