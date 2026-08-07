Bilecik'ten Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
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Bilecik'ten Orman Yangını Uyarısı

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Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınları için önleme tedbirleri konusunda uyarıda bulundu.

Bilecik Orman İşletme İl Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirlere yönelik uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yangınla mücadelede en önemli adımın yangın çıkmadan önce önlem almak olduğu kaydedildi.

Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerdeki çiftlik, sera, akaryakıt istasyonu, enerji tesisi, depo ve fabrikaların çevresinde güvenlik ve temizlik tedbirlerinin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Bu alanlarda bulunan kuru ot, çalı ve diğer yanıcı maddelerin mutlaka temizlenmesi gerekmektedir. Çöp ve atıklar kesinlikle yakılmamalıdır. Rüzgarın etkisiyle küçük bir ateşin dahi büyük yangınlara dönüşebileceği unutulmamalıdır. Tarım yapılan alanlarda su tankeri ve yangın ekipmanları hazır tutulmalı, kullanılan makinelerin kontrolleri yapılmalıdır. Olası bir yangın durumunda vatandaşlarımız, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalıdır. Alınacak küçük önlemler, büyük felaketlerin önüne geçecektir."

Kaynak: AA

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