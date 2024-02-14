Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası AB Fonları ve Proje Fırsatları Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası AB Fonları ve Proje Fırsatları Toplantısı Gerçekleştirdi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası AB Fonları ve Proje Fırsatları Toplantısı Gerçekleştirdi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'AB Fonları ve Bilecik İçin Proje Fırsatları' konulu bilgilendirme toplantısında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve diğer katılımcılar, il için gerekli projelerin hızlı bir şekilde organize edildiğini ve AB fonlarından yararlanma fırsatlarının sunulduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise projelerin başarısının proje ekiplerinden geçtiğini vurgulayarak, Bilecik'in iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratması gerektiğini ifade etti.

14.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:36
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Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "AB Fonları ve Bilecik İçin Proje Fırsatları" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, odanın konferans salonundaki programda, her alanda bir araya gelebildiklerini ve bir şeyler üretmeye başladıklarını söyledi.

İl için gerekli olan projelerde hızlı organize olup bir araya geldiklerini ifade eden Aygöl, " Türkiye'de ödenek problemi yok. Türkiye'nin ekonomisinin en zor döneminde dahi bu memlekette bir şey yapmak isteyen yapmıştır. Biz de iki problem var: Bir; bir ufku koyacağız. İkincisi; çalışacağız. Bunu yapan bir şekilde sonuna gidiyor." dedi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da uzun yıllar illerde valiliklerin ve belediyelerin öncülüğünde üniversitelerle projeler oluşturmaya çalıştıklarını, proje geliştirilmesi ve altyapısının oluşturulmasında başarının proje ekiplerinden geçtiğini kaydetti.

Birçok ilde farklı AB kaynaklarının kullanıldığını aktaran Özcan, "Bilecik'te iklim değişikliğinin etkilerinin farkındalık yaratması gerekiyor. Bu alanda kentte hazırlanma olduğunu görüyoruz ama onun haricinde Bilecik'te bu konuda bir farkındalık olmadığını çok az sayıda proje geldiğini veya hiç gelmediğini söyleyebiliriz. O yüzden de bu konunun üzerinde şimdi Valimizin liderliğinde diğer başkanlarımızın desteğiyle çok isabetli ve doğru bir adım oldu." diye konuştu.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Oda Başkanı Mehmet Ergün, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile üniversite, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı programda, AB tarafından sağlanan fon imkanları hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası AB Fonları ve Proje Fırsatları Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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