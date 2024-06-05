Bilecik Valiliği, Gençlerin Şaka Görüntülerine İnceleme Başlattı

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Bilecik Valiliği, bir grup gencin doğum gününü kutladıkları arkadaşlarının üzerine çeşitli kimyasal maddeler dökerek şaka yaptığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya organlarında yer alan, 'eşek şakası' haberlerine ilişkin kamuoyunu aydınlatmak üzere basın açıklaması yapılması gerekli görülmüştür. Bilecik merkez Kayıboyu Mahallesi'nde yaşandığı anlaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."