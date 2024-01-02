 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Valisi: İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 3 bin 128 adli olayı aydınlatmıştır - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Valisi: İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 3 bin 128 adli olayı aydınlatmıştır

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığı'nın 2023 yılında sorumluluk bölgesinde yaşanan 3 bin 244 adli olaydan 3 bin 128'inin aydınlatıldığını açıkladı. Vali Aygöl, geçen sene İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetleri ve operasyonlar hakkında bilgi verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 2 bin 343 gram kubar esrar, 294 gram sentetik uyuşturucu, 697 adet hap, 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 76 bin 373 adet makaron, 29 bin 700 gram açık tütün, 1015 paket markasız sigara ele geçirildiği ve 293 kişinin yakalandığı belirtildi. Ayrıca, 201 bin 840 araç ve sürücünün kontrol edildiği, 8 bin 102 sürücüye toplam 12 milyon 496 bin 117 lira para cezası uygulandığı, 1316 aracın trafikten menedildiği ve 150 sürücünün belgesinin alındığı ifade edildi.

Bilecik Valisi: İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 3 bin 128 adli olayı aydınlatmıştır
02.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2023 yılında İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yaşanan 3 bin 244 adli olaydan 3 bin 128'inin aydınlatıldığını bildirdi.

Vali Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen sene 18 bin 146 önleyici, 1470 adli olmak üzere 79 bin 616 devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ekiplerin, 885 bin 280 kişi ve 896 bin 874 aracın bilgilerini sorguladığını, çeşitli suçlardan aranan 926 kişiyi yakalayarak 52 araç hakkında işlem yaptığını belirten Aygöl, şunları kaydetti:

"İl Jandarma Komutanlığımızca 2023 yılında 3 bin 244 yaşanan olaylardan 3 bin 128 olayın aydınlatılmıştır. Kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 2 bin 343 gram kubar esrar, 294 gram sentetik uyuşturucu, 697 adet hap, 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 76 bin 373 adet makaron, 29 bin 700 gram açık tütün, 1015 paket markasız sigara ele geçirilmiş, 293 kişi yakalanmıştır. 201 bin 840 araç ve sürücünün kontrol edilmiş ve 8 bin 102 sürücüye toplam 12 milyon 496 bin 117 lira para cezası uygulanmıştır. 1316 aracın trafikten menedilmiş ve 150 sürücünün belgesi alınmıştır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bilecik Valiliği, Jandarma, Güvenlik, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi: İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 3 bin 128 adli olayı aydınlatmıştır - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:35:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi: İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 3 bin 128 adli olayı aydınlatmıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement