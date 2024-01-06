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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Köyleri Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Selimiye köylerine ziyarette bulundu. Vali Aygöl, ziyaretlerinde İl Özel İdaresince yürütülen asfalt, sondaj kuyusu ve içme suyu deposu yapımı çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Aygöl, Borcak köyünde yürüme güçlüğü çeken bir vatandaşın evine ziyarette bulunduklarını ifade ederek, köylülerin önemini vurguladı ve köylerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Köyleri Ziyaret Etti
06.01.2024 - 19:13,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Selimiye köylerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, ziyaretlerinde İl Özel İdaresince yürütülen asfalt, sondaj kuyusu ve içme suyu deposu yapımı çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygöl, Borcak köyünde yürüme güçlüğü çeken bir vatandaşın evine ziyarette bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ziyaretimde köy meydanına yürüyememiş, biz de hanesine elini öpmeye gittik. Bu mesleği gece gündüz demeden, heyecanla yapma arzumuzun sırrını özetliyor güzel kalpli nenem. Rabbim, ulu çınarlarımızı başımızdan eksik, dualarından mahrum etmesin inşallah. Köylümüz üretir, yetiştirir ve koskoca bir milleti doyurur. Bu nedenle köylümüz, milletimizin efendisidir. Köylerimizdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımız devam edecektir."

Kaynak: AA
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