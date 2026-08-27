Bilecik Valisi SMMMO'yu Ziyaret Etti
Vali Faik Oktay Sözer, SMMMO'dan bilgi aldı, işbirliğinin önemini vurguladı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette Sözer, Bilecik SMMMO Başkanı Mustafa Öztürk'ten odanın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik Valisi SMMMO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?