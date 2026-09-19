Bilecik Valisi Sözer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, mesajında, aziz Türk milletinin tarih boyunca vatanını, bayrağını, bağımsızlığını ve mukaddes değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğunu, bu uğurda canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmediğini belirtti.

Bu eşsiz vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın yaşayan timsallerinin ise kahraman gaziler olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği bu anlamlı gün, vatan uğruna göğsünü siper eden gazilerimizi şükranla anmak, onların aziz hatıralarına duyduğumuz saygıyı bir kez daha ifade etmek için önemli bir vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve afiyet diliyor, tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Sözer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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