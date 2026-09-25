Bilecik Valisi Sözer, Dodurga Belediyesinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Dodurga belde Belediyesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ile görüşen Sözer, beldedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Sözer, daha sonra Tuna'ya çalışmalarında kolaylık diledi.

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ile İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş'un da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.