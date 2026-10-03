Bilecik Valisi Sözer, İl Müftüsü Dikmen'i kabul etti, kurum ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, İl Müftüsü Dikmen'i kabul etti, kurum ziyaretlerinde bulundu

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Bilecik Valisi Sözer, İl Müftüsü Dikmen\'i kabul etti, kurum ziyaretlerinde bulundu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i kabul etti ve Dikmen'den çalışmalarına dair bilgi aldı. Sözer, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'ne giderek yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Yusuf Dikmen ve beraberindekileri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, Dikmen'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Sözer, daha sonra Dikmen'in 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.

Sözer, kabulün ardından Dikmen ve beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Vali Sözer'den Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun geçici hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Vali Sözer, İl Özel İdaresini ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresine ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde kentte yürütülen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi alan Sözer, İl Özel İdaresi personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, il genelindeki hizmetlerin etkin, verimli ve koordineli gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti.

Sözer, daha sonra personelle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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