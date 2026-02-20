Bilecik Valisi Sözer, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Bilecik Valisi Sözer, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Bilecik Valisi Sözer, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
20.02.2026 12:08
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla tüm illerde olduğu gibi Bilecik'te de düzenlenen programda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşandı.

Açıklamada iftardaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, vefa duygusunun Türk milletinin en güçlü değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Aziz şehitlerin hatıralarına sahip çıkılmasının ve gazilerin her daim yanlarında olunmasının en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Sözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir" düsturuyla hareket etmeye devam edeceklerini aktardı.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

