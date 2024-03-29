Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak Yukarıçaylı Göleti'nin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 40 metre yüksekliğe, 560 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak göletin ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca imzalandığı belirtildi.
Bedeli 115 milyon 555 bin lira olan yapının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, göletin hem tarımsal hem de görsellik anlamında çevreye katkı sunacağı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte son dönemlerde DSİ tarafından yapılan yatırımların tarımsal faaliyetleri geliştirmede etkin rol oynadığına değindi.
12 bin 630 dönüm alanda hizmet verecek göletin tarımsal üretim verimliliği ile çeşitliliğini artıracağını aktaran Vali Aygöl, şu ifadeleri kullandı:
"Suyun daha verimli şekilde kullanılmasıyla kuraklığın da önüne geçilecektir. Aynı zamanda bölge halkımız maddi kazanç da elde edecektir. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek bu projeyle ilçemizdeki kalkınmayı yüksek hızda artırmayı hedefliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yukarıçaylı Göleti tamamlandığında DSİ'nin ilimize kazandırdığı 61'inci proje olacaktır."
Son Dakika › Güncel › Bilecik Yenipazar'da Yukarıçaylı Göleti'nin İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
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