Bilecikli Öğrenciler Bursa'da Müzik Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Bilecikli Öğrenciler Bursa'da Müzik Festivali'nde Sahne Aldı

Bilecikli Öğrenciler Bursa\'da Müzik Festivali\'nde Sahne Aldı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde piyano eğitimi gören öğrenciler, 5'inci Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivali'nde sahne alarak şehrimizi temsil etti. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sanata ve bilime destek verdiklerini ifade etti.

20.01.2025 11:08  Güncelleme: 11:19
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde piyano eğitimi gören öğrenciler, Bursa'da sahne aldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Çocuklarımızı sanat ve bilimle yetiştirerek, akıl ve mantığın ışığında geleceğe yürütmek için var gücümüzle arkalarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerinden piyano dersleri alan öğrenciler Bursa'da düzenlenen 5'inci Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivali'nde sahneye çıktı. Bilecik'i temsil eden genç müzisyenleri Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da yalnız bırakmadı. Eşi Berat Subaşı ile programa katılan Başkan Subaşı kızı Asya Subaşı ve diğer müzisyenlerin performansını da izledi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Sevgili ailelerimizin Sanat Akademimize emanet ettiği güzel çocuklar, Bursa'da düzenlenen 5'inci Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivali'nde şehrimizi temsil etti. Çocuklarımızı sanat ve bilimle yetiştirerek, akıl ve mantığın ışığında geleceğe yürütmek için var gücümüzle arkalarında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, Eğitmen Saltanat Sadvokassova ile çocuklarını Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerine emanet eden ailelere de teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecikli Öğrenciler Bursa'da Müzik Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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