Bilecikli ve Tepebaşılı Çocuklar Aynı Sahnede Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecikli ve Tepebaşılı Çocuklar Aynı Sahnede Buluştu

04.05.2026 09:52  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaşama geçirilen Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Korosu ve Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri sanatseverlerden tam not aldı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaşama geçirilen Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Korosu ve Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri sanatseverlerden tam not aldı.

Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası ile Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Korosu konserini, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Konser sonunda Ataç ve Subaşı, Şef Serhan Gencer, eğitmenler ve koro üyelerine çiçek takdim etti.

Etkinlikte konuşan Subaşı, şunları kaydetti:

"Kardeş belediyecilik sadece kağıt üzerindeki bir anlaşma değil"

"İyi ki çocuklarımızla bu anlamlı etkinlikte buluştu. Bu güzel emeğin ve konserin arka planında büyük bir çalışma ve özveri var. Ahmet Başkanımıza böyle bir projede yer almak istedik. Kendisi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Üç yıl önce bu anlamlı koroda bir araya gelen çocuklar şimdi büyüdü. Geleneksel olarak çocuklarımız için 23 Nisan bayramında bu konseri düzenlemek istedik. Kardeş belediye protokollerimizi de imzalamıştık.  Bizim için kardeş belediyecilik sadece kağıt üzerindeki bir anlaşma değil bu tür güzel etkinliklerde bir araya gelmektir."

"Burada çok ciddi bir emek var"

Ahmet Başkan'ımızın bizde emeği çok. Her zaman arkamızda desteğini hissediyoruz. Bizim koromuzdaki çocuklarımızla Tepebaşı Belediyesi'ndeki çocuklarımızı bir konserde buluşturmak istedik. Sağ olsunlar eğitmenlerimiz de kabul etti. Burada çok ciddi bir emek var. Ben burada hem belediye başkanı hem de bir anne olarak bulunuyorum. Öylesine güzel öylesine büyük bir emek var ki bizlere mutluluk veriyor. İyi ki Tepebaşı Belediyesi var. Atatürk çocuklarına kocaman bir alkış istiyorum."

Ataç ise "Çocuklarımız imkan verdikçe bu şekilde güzel bir tablo oluşuyor. Bu çocuklarımız gerçekten bizlerin yüz akı. Bilecik ile Eskişehir ve Tepebaşı'nın çok büyük bir kardeşliği var. Gerçekten çok büyük bir emeğin varlığı burada görünüyor. Bugün Türkiye'de zannetmiyorum başka bir belediyede böyle bir çalışma var. Bilecik'te de böyle bir çalışmanın olmasını ısrarla söylüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecikli ve Tepebaşılı Çocuklar Aynı Sahnede Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:51:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Bilecikli ve Tepebaşılı Çocuklar Aynı Sahnede Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.