Bilfen Öğrencileri Stanford ile ARGE Yapacak

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Stanford Üniversitesi Sağlık Merkezi'nin (Health Care) ortak ARGE çağrısı yaptığı Bilfen Liseleri öğrencileri, geleceğin yeni nesil sağlık teknolojilerini geliştirmek üzere bu üniversiteden doktorlar ve bilim insanları ile ortak çalışma yürütecek.

Öğrencilerin inovatif projelere ilgisini artırmak ve yenilikçi çözümler üretmelerini desteklemek amacıyla Bilfen Liseleri ile Stanford Üniversitesi Health Care Merkezi, ARGE'de işbirliğini hayata geçirdi.

Stanford Health Care ile yapılan işbirliği, öğrencilerin erken dönemde üniversite eğitimi ve ARGE ile tanışmalarına fırsat sağlayacak. Sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirmek isteyen öğrenciler, Stanford Üniversitesi ile yapacakları işbirliği ile potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere imza atacak.

Öğrenciler, rehabilitasyon robotları, giyilebilir sağlık izleme sistemleri, evde iyileşme için çözümler ve hastane enfeksiyon kontrol teknolojileri gibi sağlıkta çözüm bekleyen konulardaki projelerini, Stanford Üniversitesinden doktorlar ve bilim insanları ile birlikte çalışacak.

Sağlıkta hasta verisi güvenliği ve gizliliği, ameliyathane verimliliğini artırma ve doğal afetler sonrası hastaneler için inovatif çözümler gibi konular üzerinde de ARGE yapacak öğrenciler, projelerini, Stanford Health Care Merkezinde yetkililere sunacaklar ve "en başarılı proje" sahibi öğrenciler, bu merkezde yapacakları stajla projeleri hayata geçirme imkanı bulacak.

Öğrenciler, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme şansı yakalarken aynı zamanda staj boyunca edindikleri bilgi birikimi ve deneyimleri ile üniversite tercihlerini ve geleceklerini şekillendirmede önemli adım atmış olacak.

Stanford'dan 3 yönetici, Türkiye'nin farklı illerinde yer alan 9 kampüste 3 binden fazla liseliyle buluştu

Bilfen Liseleri'nin Stanford Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamında Stanford Üniversitesi Health Care Merkezinden 3 yönetici, okulun İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir kampüslerinde yüz yüze, İskenderun, Kayseri, Gaziantep kampüslerinde ise online olarak 3 binden fazla öğrenciyle buluştu.

Burada öğrencilerin projelerini dinleyen yöneticiler, Stanford Üniversitesinde yapılacak staj programına ilişkin bilgiler aktardı.

"Lise öğrencilerinin projelerinden, bilgi birikimlerinden çok etkilendik"

Stanford Üniversitesi Health Care Merkezinden yöneticiler, Bilfen Liseleri öğrencilerinin projelerini dinledikleri etkinlik sonrası AA muhabirine açıklama yaptı.

Stanford Üniversitesi Sağlık Merkezi Yenilik ve Tasarım Yöneticisi Fred Hizal, Bilfenli öğrencilerin geçen sene Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaretlerinde biyomedikal mühendisliği üzerine yönelttikleri soruların ve bilgi birikimlerinin kendilerini çok etkilediğini hatta direktörlerinin öğrencilerin lise kademesinde olup olmadığından şüphe ettiğini aktardı.

Söz konusu ziyaretin ardından sağlık alanında yeni nesil ARGE yapmak üzere ilk kez bu kademedeki öğrencilerle proje yürütmeye karar verdiklerini ifade eden Hizal, "Liseli öğrencilerin sağlıkta yapay zeka, giyilebilir cihazlar üzerine yaptıkları projeler bizi heyecanlandırıyor. Bu süreçte 3 binden fazla öğrenci ile bir araya geliyoruz. Bu konu başlıkları da zaten Stanford Üniversitesinin lider takımının gündeminde. Aslında kendi kendimize bir doğrulama yapmış olduk. Amacımız, gelecek nesillerin kullanabilecekleri platformlar oluşturabilmek ki onlar yetiştiklerinde kendi fikirlerini üzerine entegre edebilsinler." diye konuştu.

Öğrencilerin projelerini Stanford Üniversitesi Hastanesi'nde sunacaklarını belirten Hizal, birinci takıma uygulamalı eğitimlerin yer aldığı staj imkanı sağlayacaklarını söyledi.

"Projeyi yılda 2 kez hayata geçirmek istiyoruz"

Stanford Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Direktörü Michael J. Kozuma da bir araya geldiklerinde öğrencilerin biyomedikal mühendisliği üzerine yaptıkları yorumlara ve sordukları sorulara hayran kaldıklarını ifade etti.

Stanford Üniversitesi olarak yeni fikirler, yeni teknolojiler konusundaki fikir alışverişlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Kozuma, bu projeyi her yıl ya da yılda iki kez hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

"Geleceği gençlerle inşa etmek ayrıcalık"

Stanford Üniversitesi Sağlık Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yaşam Bilimi Teknolojileri Kıdemli Yöneticisi Adam Alkhato ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genç ve bilime meraklı çocuklarla geleceği birlikte inşa etmek bizim için ayrıcalık. Asıl büyük proje, daha önce hiç denenmemiş olanıdır. O yüzden 'Projem olabilir mi?' diye soran öğrencilere 'Tabii ki olabilir' diyoruz. Lise öğrencilerinin sağlık teknolojileri konusunda büyük bir deneyime sahip, seçkin bilim insanlarına sahip Stanford ile etkileşimli bir deneyim yaşaması, onlara ileriye dönük ve inovatif bir ortam sağlayacak."

Ara tatilde ABD yolcusu olacaklar

Bilfen Çayyolu Lisesi Müdürü Canan Özdemir, Silikon Vadisi ve Stanford Üniversitesine yaptıkları gezi sırasında öğrencilerinin bilgi birikimlerinin bilim insanlarının dikkatini çektiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oradan gelen teklifle Bilfen Liseleri ile sağlık ve biyomedikal alanında işbirliğini içeren proje hayata geçiyor. Öğrencilerimiz, sağlıkta 10 konu üzerine projelerini bahar ayında Stanford Üniversitesine sunacaklar. Daha sonra ABD'ye giderek oradaki yöneticilere de sunum yapacaklar. Seçilen projeleri yapan öğrenciler, yaz döneminde bu üniversitede staj imkanını elde edecek. Ülkemizdeki tüm öğrencilerin bu tür projelerde yer almasını çok önemsiyorum. Projelere baktığımızda, hepsinde bir Aziz Sancar, bir Canan Dağdeviren gibi ileride adlarını göreceğimiz öğrenciler gördüm. Öğrencilerimizin bilime olan ilgilerinin artması, makaleler okumaları ve süreçte kazandıkları her şey bizi çok heyecanlandırdı. Bu birikim, ilerideki üniversite hayatlarını destekleyecek ve onları farklı yerlere taşıyacak. Bizleri en çok da bu mutlu ediyor."

Yatağa bağımlı hastalar için kan akışını hızlandıran teknoloji geliştirecekler

Bilfen Çayyolu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kağan Erkan, yazılıma ilgisinin olduğunu, bu alanda oyunlar geliştirdiğini ve Stanford Üniversitesine iki ayrı proje sunacağını anlattı.

Projelerden birinin uzun süre yatağa bağımlı hastalarda oluşabilecek sıkıntıları gidermek için "kan akışını hızlandıran teknoloji", ikincisinin ise doktorlar için doğru "veri analizi" sağlayan yapay zeka destekli yazılım olduğunu belirten Erkan, "Stanford gezisi, şimdiden 15 kişi ile bağlantı kurmamı sağladı. Projelerimin hayata geçirilmesi için çalışmalarıma da başladım." diye konuştu.

Bilfen Çayyolu Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Artun Toprak Kılıç, üniversitede biyokimya alanında bir meslek seçmek istediğini anlattı.

Stanford Üniversitesine hastane atıklarından hidrojen enerjisi elde edecek proje hazırladığını aktaran Kılıç, "Projemiz kabul olursa, yaz okulu ve staj imkanı sağlanacak. Bunun için okulumuzda deneylere başladık." ifadelerini kullandı.