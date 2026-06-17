Bilge Yazarlar Projesi'nin 5. Dönemi Tamamlandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından hayata geçirilen Bilge Yazarlar Projesi'nin 5. Eğitim Dönemi Kapanış Programı yapıldı.

Ankara Valiliği himayelerinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), TYB ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin dönem sonu kapanış programı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Ankara Valisi Yakup Canbolat, projenin bir dönemini daha tamamlamanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Projenin Ankara Valiliği koordinasyonunda 5 yıldır gençleri kitapla, düşünceyle ve yazıyla buluşturmaya devam ettiğini belirten Canbolat, "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 öğrencimizin bu yolculuğun parçası olması, projenin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından son derece kıymetlidir." dedi.

Canbolat, 62 öğrencinin filiz grubunda, 49 öğrencinin fidan grubunda çalışmalarını tamamladığını aktararak, "Her biri farklı bir aşamayı temsil eden bu süreçte gençlerimiz, düşünmeyi, sorgulamayı, okumayı ve kendilerini ifade etmeyi de öğrendi. Yıl boyunca öğrencilerimize rehberlik eden 33 öğretmenimize ayrıca buradan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje kapsamında düzenlenen yazar buluşmalarının ayrı değer taşıdığının altını çizen Canbolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar gerçekleştirilen yaklaşık 80 buluşma sayesinde gençlerimiz kalemleriyle iz bırakan isimlerle aynı ortamı paylaşma imkanı buldu. İnanıyorum ki sizler de bugünden sonra sadece yazan değil, okuduğunu anlayan, düşündüğünü ifade edebilen ve bıraktığı izle geleceğe katkı sunan gençler olarak yolunuza devam edeceksiniz."

"Şu ana kadar gençlerimiz 24 eser, 4 dergi çıkardı"

ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan da tohum ekibine yaklaşık 200 kişiyle başladıklarını, tohumdan filize ve fidana yetişme felsefesiyle oluşturdukları projenin 5. yılında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Projenin en önemli paydaşının gençler olduğunu ifade eden Arıcan, "Bu yaz gençlerimiz Bursa'ya gidecek. Edebiyat mahfillerinde yazarlarla, akademisyenlerle buluşacaklar ve yeni metinler yazacaklar. Şu ana kadar gençlerimiz 24 eser, 4 dergi çıkardı. ve gerçekten Mehmet Akif'in dediği 'Asım'ın nesli' bu çocuklar, bu gençler." dedi.

Gençlerin gelecekte Türk ve dünya edebiyatına yön verecek isimler olarak yetişeceğine inandığını dile getiren Arıcan, ailelere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yaratıcı yazarlık alanında yüksek lisans programı açılacak

Arıcan, proje kapsamında ağustos sonunda "Dijital Vatan" yaz okulunun düzenleneceğini, gençlere kısa film, video, çizgi film, senaryo yazarlığı ve yönetmenlik gibi yaratıcı endüstrilere yönelik eğitimler verileceğini bildirdi.

Üniversitede yaratıcı yazarlık alanında disiplinler arası yüksek lisans programı açacaklarını da duyuran Arıcan, gençleri programa başvurmaya davet etti.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala ise insanın fıtratı itibarıyla hikaye anlatmak isteyen bir canlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Medeniyetimizin cevheri ve özü hikmet, bilgelik. Bilgelik, bir olmak dairesidir. Bu dairenin bir çapı bilmektir, ilimdir. Öteki çapı yapmak, eylemek, irfandır. Bilmeyi ve yapmayı bir araya getirirsek olmak dairesi tamamlanır. Gençlerimiz bu projeye iyi birer yazar, iyi birer şair olmak için geldi. Ancak bu proje onlara iyi bir insan, iyi bir evlat, iyi bir vatandaş, iyi bir anne, iyi bir baba olma fırsatını da verdi."

Konuşmaların ardından projeye destekleri için Vali Canbolat'a hediye takdim edildi.

Programda ayrıca, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu da sahne aldı.