Bilge Yazarlar Projesi'nin 5. Dönemi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilge Yazarlar Projesi'nin 5. Dönemi Tamamlandı

17.06.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilge Yazarlar Projesi'nin kapanış programında gençlerin yazarlık yolu kutlandı, 24 eser üretildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından hayata geçirilen Bilge Yazarlar Projesi'nin 5. Eğitim Dönemi Kapanış Programı yapıldı.

Ankara Valiliği himayelerinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), TYB ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin dönem sonu kapanış programı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Ankara Valisi Yakup Canbolat, projenin bir dönemini daha tamamlamanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Projenin Ankara Valiliği koordinasyonunda 5 yıldır gençleri kitapla, düşünceyle ve yazıyla buluşturmaya devam ettiğini belirten Canbolat, "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 öğrencimizin bu yolculuğun parçası olması, projenin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından son derece kıymetlidir." dedi.

Canbolat, 62 öğrencinin filiz grubunda, 49 öğrencinin fidan grubunda çalışmalarını tamamladığını aktararak, "Her biri farklı bir aşamayı temsil eden bu süreçte gençlerimiz, düşünmeyi, sorgulamayı, okumayı ve kendilerini ifade etmeyi de öğrendi. Yıl boyunca öğrencilerimize rehberlik eden 33 öğretmenimize ayrıca buradan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje kapsamında düzenlenen yazar buluşmalarının ayrı değer taşıdığının altını çizen Canbolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar gerçekleştirilen yaklaşık 80 buluşma sayesinde gençlerimiz kalemleriyle iz bırakan isimlerle aynı ortamı paylaşma imkanı buldu. İnanıyorum ki sizler de bugünden sonra sadece yazan değil, okuduğunu anlayan, düşündüğünü ifade edebilen ve bıraktığı izle geleceğe katkı sunan gençler olarak yolunuza devam edeceksiniz."

"Şu ana kadar gençlerimiz 24 eser, 4 dergi çıkardı"

ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan da tohum ekibine yaklaşık 200 kişiyle başladıklarını, tohumdan filize ve fidana yetişme felsefesiyle oluşturdukları projenin 5. yılında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Projenin en önemli paydaşının gençler olduğunu ifade eden Arıcan, "Bu yaz gençlerimiz Bursa'ya gidecek. Edebiyat mahfillerinde yazarlarla, akademisyenlerle buluşacaklar ve yeni metinler yazacaklar. Şu ana kadar gençlerimiz 24 eser, 4 dergi çıkardı. ve gerçekten Mehmet Akif'in dediği 'Asım'ın nesli' bu çocuklar, bu gençler." dedi.

Gençlerin gelecekte Türk ve dünya edebiyatına yön verecek isimler olarak yetişeceğine inandığını dile getiren Arıcan, ailelere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yaratıcı yazarlık alanında yüksek lisans programı açılacak

Arıcan, proje kapsamında ağustos sonunda "Dijital Vatan" yaz okulunun düzenleneceğini, gençlere kısa film, video, çizgi film, senaryo yazarlığı ve yönetmenlik gibi yaratıcı endüstrilere yönelik eğitimler verileceğini bildirdi.

Üniversitede yaratıcı yazarlık alanında disiplinler arası yüksek lisans programı açacaklarını da duyuran Arıcan, gençleri programa başvurmaya davet etti.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala ise insanın fıtratı itibarıyla hikaye anlatmak isteyen bir canlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Medeniyetimizin cevheri ve özü hikmet, bilgelik. Bilgelik, bir olmak dairesidir. Bu dairenin bir çapı bilmektir, ilimdir. Öteki çapı yapmak, eylemek, irfandır. Bilmeyi ve yapmayı bir araya getirirsek olmak dairesi tamamlanır. Gençlerimiz bu projeye iyi birer yazar, iyi birer şair olmak için geldi. Ancak bu proje onlara iyi bir insan, iyi bir evlat, iyi bir vatandaş, iyi bir anne, iyi bir baba olma fırsatını da verdi."

Konuşmaların ardından projeye destekleri için Vali Canbolat'a hediye takdim edildi.

Programda ayrıca, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu da sahne aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilge Yazarlar Projesi'nin 5. Dönemi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:27:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilge Yazarlar Projesi'nin 5. Dönemi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.