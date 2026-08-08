Bilgesu Erenus'a Veda - Son Dakika
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Bilgesu Erenus'a Veda

Bilgesu Erenus\'a Veda
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Ünlü senarist ve müzisyen Bilgesu Erenus, Harbiye'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden senarist, oyun yazarı, müzisyen kimliği ile tanınan Bilgesu Erenus için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Erenus'un cenazesi, Nakkaştepe mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden oyun yazarı senarist, aktivist ve müzisyen kimliği ile tanınan Bilgesu Erensu (83) için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde  düzenlenen törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, Erenus'un için hazırlanan video gösterimi ile başladı. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"TÜRKİYE ÇOK ÖZEL BİR HANIMEFENDİYİ KAYBETTİ"

"Türkiye çok özel bir hanımefendiyi kaybetti. Bu dünyadan bir Bilgesu Erenus geçti. Kendi ülkesinin dertleriyle dertlenen, kendi ülkesinin insanlarının dertleriyle dertlenen, onları kendine dert edinen ve cesaretle onları hiç yalnız bırakmadan yanlarında olan çok değerli bir aydınlığı kaybetti. Bizim Şehir Tiyatrosu ailesi olarak tek tesellimiz, kendisinin Yaftalı Tabut oyunu 5 senedir kapalı gişe İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynuyor. Yeni bir jenerasyonla da oyunlarının kucaklaştığını gördü, buna tanıklık etti bizim tek tesellimiz bu. Artık öyle konuşan aydınlarımız yok, parmaklarımızın sayısı kadar az, kimse konuşmuyor. O cesareti çok arayacağız. Sanıyorum ki onun yokluğundan sonra onu daha fazla özleyeceğiz. Biz bu evde onu her zaman sevgi, saygı, hürmet ve özlemle anacağız. Kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz, minnettarız. İyi ki hayatımıza dokunmuş diyorum. Yattığınız yer incitmesin. Buluşmak dileğiyle. Hepimizin başı sağ olsun."

Bilgesu Erenus'un özgeçmişinin okunmasının ardından oğlu Ali Erenus, bir konuşma yaptı. Ali Erenus, şunları kaydetti:

"HAYAT YOLCULUĞUNDA DAİMA EZİLENLERİN, ZORDA OLANIN, MAĞDURLARIN YANINDA OLDUN"

"Bilgesu Erenus hayat yolculuğunda daima ezilenlerin, zorda olanın, mağdurların yanında oldun. Hiçbir menfaat uğruna görüşünü, duruşunu değiştirmedi. Öncü oldu yol açtı, yol gösterdi. Beraber yola çıktığı arkadaşlarının bazıları onu yolda, cebi büyük yapımcılarla, medya patronlarıyla ve güçlü siyasal figürlerle değiştirdiler. Ama o hiç yalnız kalmadı. Eylemlerine destek verdiği öğrenciler, işçiler, memurlar, Cumartesi Anneleri ve elinin, kalbinin dokunduğu daha niceleri onu hiç unutmadılar. Son zamanlarına kadar aradılar, ziyaret ettiler. Yapabilecekleri bir şey olup olmadığını defalarca sordular. Vefatından sonra ismi Bilgesu olan birçok genç bize ulaştı. Kimi doktor olmuş şifa dağıtıyor. Kimi Van Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu. Biliyorum ki ismi Bilgesu olan onlarca genç kadının dışında, ismini almasalar da onun hayattaki duruşunu örnek alan binlerce genç kadın ve genç erkek var. Bilgeliğini insanlığına yansıtabilen, hayatına dokunduğu insanlarda gerçekten bir fark yaratabilen, aydın kelimesinin içini hakkıyla dolduran biriydi Bilgesu Erenus. Onun için artık yapacak bir şey olmasa da bize düşen görev aydınlarımızı, toplum ışıklarımızı henüz yaşarlarken, henüz hayattalarken onurlandırmak. Ürettiklerine ve öğretilerine sahip çıkmak. Birey olarak ben ne yapabilirim ki diye düşünmeden çektiği filmleri sinemada izlemek, sempozyumlarına katılmak, kitaplarını almak, konserlerine gitmek bile şu an toplumda kendini öksüz, yetim hisseden aydınlarımıza çok iyi gelecektir.

Bana bunca şeyi verdiğin için teşekkürler. Bana sesi ve alfabeyi verdin. Onlarda düşündüğüm ve söylediğim sözcükleri verdi. Anne, dost, kardeş, ışığı verdin. İnsanların ruhuna giden yolu aydınlatan ışık. Onların ruhuna giden yolu aydınlatan ışık."

Konuşmaların ardından Erenus'un cenazesi, Kuzguncuk Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Erenus, Nakkaştepe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

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