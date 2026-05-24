Bilgi Üniversitesi kapatılmasına öğrencilerden nöbet

24.05.2026 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar, nöbetlerine devam etti. Okulun içinde ve dışında bir araya gelen gruplar ablukaya alınarak müdahale edildi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar, nöbetlerine devam etti. Okulun içinde ve dışında bir araya gelen gruplar ablukaya alınarak müdahale edildi.

Resmi Gazete'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına karşı tepkiler sürüyor. Kapılarının kapatıldığı üniversitede birçok öğrenci, geceyi Santral İstanbul Kampüsü'nde geçirdi.

İçeriye alınmayan onlarca öğrenci, veli, mezun ve akademisyen de çevik kuvvet ekiplerinin barikat kurduğu okulun dışında bekleyişini sürdürdü. Her geçen zaman diliminde kalabalığın artması üzerine emniyetin önlemi de arttı.

Protestoda sık sık "YÖK, polis, medya; bu abluka dağıtılacak", "Polis dışarı, öğretmenler içeri" ve "Direne direne kazanacağız" sloganı atıldı. Eş zamanlı olarak okulun içinde ve dışında bir araya gelen grubu polis ablukaya aldı. Öğrencilerin barikatları aşmak istemesi sonucunda da polis müdahale etti.

Bazı öğrenciler tarafından "Bir gecede bilgisiz kaldık", "Bilgi bizimdir, bizim kalacak" ve "Bölümümüzü, hocalarımızı, müfredatımızı, kampüsümüzü vermeyiz" yazılı dövizler açıldı. Öğrenciler ablukadayken yoldan geçen çok sayıda araç da kornalarına basarak eyleme destek verdi.

Kaynak: ANKA

