Bilgi Üniversitesi'nin Faaliyet İzni Kaldırıldı

22.05.2026 15:03
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin izinleri iptal edildi; İzzet Özgenç itirazda bulundu.

(İSTANBUL) Can Holding'e başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırıldı. Kararın ardından ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla işlemin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan kararla üniversite fiilen kapatılmış oldu. Kararın ardından ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla söz konusu işlemin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Özgenç, kanunla kurulan bir üniversitenin hukuki varlığına ancak yine kanunla son verilebileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı kararıyla üniversite kapatılamayacağını ifade etti.

Özgenç paylaşımında, "Kanunla kurulmuş olan üniversitenin hukuki varlığına ancak yine kanunla son verilebilir. Kuruluş kanunu yürürlükte iken Cumhurbaşkanı kararı ile bir üniversitenin hukuki varlığına son verilemez" ifadelerini kullandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesine de değinen Özgenç, kuruluşu kanunla gerçekleştirilen bir üniversite için ayrıca idare tarafından verilmiş bir faaliyet izninin bulunmadığını, bu nedenle "faaliyet izninin kaldırılması" işleminin hukuki sonuç doğuramayacağını savundu. Özgenç, "Kuruluşu kanunla gerçekleştirilmiş olan bir üniversitenin faaliyeti çeşitli sebeplerle bir idari tedbir olarak durdurulabilir. Ancak bu durum, üniversitenin tüzel kişiliğini etkilemez" değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİNE SEBEP OLDU

Cumhurbaşkanına yanlış yönlendirme yapıldığını ileri süren Özgenç, öğretim faaliyetinin sürdüğü bir dönemde üniversitenin hukuki varlığına son verilmesine yönelik işlem tesis edilmesinin ciddi sorunlara yol açacağını belirtti.

Özgenç paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanına bilinçli olarak yanlışlar yaptırılmaktadır. Öğretim faaliyeti devam ederken bir üniversitenin hukuki varlığına hukuka aykırı bir şekilde son verilmesine yönelik işlem tesis edilmesiyle, altından çıkılamaz bir dizi soruna ve özellikle öğrenciler bakımından mağduriyetlere sebep olunmuştur" ifadelerine yer verdi.

ANAYASA'NIN 130. Maddesine aykırı

Özgenç ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin 28 Aralık 2023 tarihli ve E.2020/55, K.2023/228 sayılı kararına da dikkat çekti. Söz konusu kararın sonuç itibarıyla doğru olduğunu ancak gerekçesinin hukuken anlaşılır olmadığını savunan Özgenç, paylaşımında "Anayasa Mahkemesi'nin, 2547 sayılı Kanun, ek madde 11'e 7243 sayılı Kanunla eklenen on birinci ve on dördüncü fıkralarının iptali talebiyle açılan bir davada verdiği karar sonuç itibarıyla doğru olmakla beraber, gerekçesinin hukuken anlaşılır bir yönü bulunmamaktadır. 'Faaliyet izninin kaldırılması geri alınması mümkün olmayan bir idari işlem niteliğinde olup faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun eğitim ve öğretime devam etmesi ya da tekrar başlaması mümkün değildir. Bu bağlamda her ne kadar adı faaliyet izninin kaldırılması olsa bile bu idari işlemin, sonrasında geri alınmasının mümkün olmadığı gözetildiğinde söz konusu idari işlem yükseköğretim kurumunun fiilen kapatılması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla vakıf yükseköğretim kurumunun kanunla kapatılması gerekirken bu konuda kapatma niteliğinde bir idari işlem tesis edilmesine imkan tanınması Anayasa'nın 130. Maddesine aykırıdır.'" ifedelerine yer verdi.

Özgenç, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı da dikkate alındığında, Cumhurbaşkanı'nın faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararının hukuki sonuç doğuramayacağını savunarak, "Anayasa Mahkemesi'nin K. 2023/228 sayılı Kararı da dikkate alındığında, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir üniversitenin 'faaliyet izninin kaldırılmasına' ilişkin kararının icrai etki doğuran mahiyet taşımadığı, açıkça anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Özgenç, paylaşımında, "Bu karara rağmen, kuruluş kanunu yürürlükte olduğu sürece, binlerce öğrencinin mağduriyetine sebebiyet vermemek için, öğretim faaliyetine devam edilmesi ve sınavların usulüne uygun olarak yapılması gerekir" dedi.

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI: KARAR GERİ ALINMALI

Özgenç son olarak, uygulamadaki belirsizliklerin giderilmesi için Cumhurbaşkanı kararının geri alınması çağrısında bulunarak, "Hukuki sonuç doğurmaya elverişli olmamakla birlikte, uygulamadaki tereddütleri gidermek için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan bir üniversitenin 'faaliyet izninin kaldırılmasına' ilişkin kararını bir an evvel geri alması ve bu kararın da Resmi Gazetenin 22 Mayıs tarihini taşıyan mükerrer sayısında yayımlanmasının sağlanması gerekir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

