Bilginler Apartmanı Davasında Tek Sanık Beraat Etti... Mahkemeden Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilginler Apartmanı Davasında Tek Sanık Beraat Etti... Mahkemeden Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu

29.04.2026 12:25  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin davada, tutuksuz yargılanan tek sanık Mustafa Vahit Soyman beraat etti. Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin davada, tutuksuz yargılanan tek sanık Mustafa Vahit Soyman beraat etti. Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Malatya'da, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri'nin ilkinde, Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi üst geçidi yanında bulunan 6 katlı Bilginler Apartmanı'nın yıkılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın müteahhidinin vefat etmiş olması nedeniyle hakkında kamu davası açılmadığı belirtildi. Binanın fenni mesulü Mustafa Vahit Soyman hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki ve sanık avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, davanın tek sanığı olan teknik sorumlu Mustafa Vahit Soyman'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Teknik sorumluluğu bulunmadığı kanaatine varıldı"

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Vahit Soyman'ın binanın yapımı sırasında yalnızca ilk iki katın inşasından sorumlu olduğunu, daha sonraki süreçte projeye aykırı uygulamalar nedeniyle teknik sorumluluktan istifa ettiğinin anlaşıldığını belirtti. Bu gerekçeyle, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığı kanaatine varılarak beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, dönemin belediye görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilginler Apartmanı Davasında Tek Sanık Beraat Etti... Mahkemeden Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:04:14. #7.13#
SON DAKİKA: Bilginler Apartmanı Davasında Tek Sanık Beraat Etti... Mahkemeden Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.