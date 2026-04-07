BTM 10 Yılda 2 Milyar Dolarlık Ekosistem Yaratı

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlamaya hazırlanan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) Genel Müdürü Dr. Önder Kul, gelinen noktayı değerlendirdi. Kul, “10 yıl önce bir fikirdik, bugün 2 milyar doları aşan bir ekosistem haline geldik” dedi. BTM, İstanbul Ticaret Odası tarafından kuruldu ve 12 bin 500’den fazla girişimciye doğrudan destek sağladı. Toplam portföy büyüklüğü 2 milyar doların üzerine çıktı ve 410 milyon doların üzerinde yatırım değerlemesi elde edildi.

BTM’nin yaklaşımı klasik destek modellerinden ayrışıyor; girişimcilere yatırımcı erişimi, mentörlük ve uluslararası bağlantılar sunuyor. UBI Global tarafından “Dünyanın En İyi Üçüncü Kuluçka Merkezi” seçilen BTM, artık küresel ölçekte oyun kuran bir yapıya dönüştü. Londra’daki Battersea Power Station ve Dubai World Trade Centre’da konumlanarak global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Ayrıca, Saraybosna’da ofis açarak Balkanlar’dan Avrupa’ya uzanan bir girişimcilik köprüsü kuruyor.

2026 yılında 30’u aşkın fuarla girişimcileri dünyanın farklı pazarlarına taşımayı hedefleyen BTM, Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri ile finansman desteği sağlıyor. Yurt içinde tematik programlar yürüten BTM, Kampus Elçisi programıyla girişimciliği üniversitelere taşıyor ve BTM TEKMER ile teknoloji odaklı girişimlere destek veriyor. Dr. Önder Kul, “Türkiye’den çıkan girişimlerin dünyada daha fazla söz sahibi olduğu bir döneme giriyoruz. BTM bu hikayenin merkezinde olmaya devam edecek” dedi.