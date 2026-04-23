Bilim Esenler Açıldı

23.04.2026 13:12
Esenler'de açılan Bilim Esenler, çocuklara bilimle iç içe öğrenme imkanı sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, T3 Vakfı ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Bilim Esenler, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda çocukların bilimle buluşmasını sağlamak amacıyla Esenler'de hizmete açıldı.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, Bilim Esenler, Bilim Türkiye'nin 30'uncu bilim merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkez, teknoloji, astronomi ve havacılık, doğa bilimleri, matematik ve tasarım atölyelerinin yanı sıra seminer salonlarıyla özellikle 6–14 yaş arası çocuklara bilimle iç içe öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor.

Merkezin açılış programı, Barış Ekmeği Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı açılış programında, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elvan Kuzucu Hıdır, 6-14 yaş aralığındaki çocukların Bilim Esenler'de erken yaşta bilimle tanışarak temel beceriler kazanmasını önemsediklerini ifade etti.

Teknoloji atölyelerinde çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve temel mühendislik becerileri kazanacağını aktaran Hıdır, şunları kaydetti:

"Matematik atölyelerinde soyut kavramları günlük hayatla ilişkilendirerek daha anlamlı bir şekilde öğrenecekler. Tasarım atölyelerinde hayal güçlerini geliştirme ve üretme becerileri desteklenirken, doğa bilimleri atölyelerinde ise deneyler yaparak dünyayı bilimsel bir bakış açısıyla keşfetme fırsatı bulacaklar. Bu ortamda yetişen çocuklarımızın yalnızca bilgiyle donanmış değil, aynı zamanda merak eden, üreten ve sorumluluk bilinci gelişmiş, medeniyetimizin köklü değerlerinden güç alarak adaleti, merhameti ve iyiliği hayatının merkezine koyan, sadece kendi çevresi için değil, ihtiyaç içindeki coğrafyalara karşı da sorumluluk hisseden bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

