Bilim İnsanlarından İlaç Geliştirmesi: Farelerin Ömrü Uzatılabiliyor - Son Dakika
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Bilim İnsanlarından İlaç Geliştirmesi: Farelerin Ömrü Uzatılabiliyor

Bilim insanları tarafından geliştirilen bir ilaçla laboratuvar farelerinin ömrünün uzatılabildiği, aynı ilacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi. İnterlökin-11'e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı ifade edildi. İnsanlarda test edilen ilacın yaşlanma karşıtı etkileri henüz bilinmemektedir, ancak bilim insanları farelerde elde ettikleri sonuçların insanlarda da etkili olacağını düşünmektedir.

17.07.2024 22:53
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Bilim insanları tarafından geliştirilen bir ilaçla laboratuvar farelerinin ömrünün uzatılabildiği, aynı ilacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, insan vücudunun gelişiminde önemli rol oynayan ve yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan İnterlökin-11'e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı ifade edildi.

Araştırmaya göre, İngiltere ve Singapur'daki ekip, öncelikle interlökin-11 üretememeleri için laboratuvar farelerinin genetiğini değiştirdi. Araştırmacılar daha sonra farelerin insanda 55 yaşa karşılık gelen 75 haftalık olmasını bekledi ve vücutlarından İnterlökin-11'in tamamen temizlenmesi için düzenli olarak geliştirilen ilacı verdi.

Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi. İnterlökin-11 eksikliği yaşayan farelerin daha az hastalandığı sonucuna ulaşıldı.

Kullanım için uygun bulunan ilacın insanlarda test edildiği ancak bireylerdeki yaşlanma karşıtı sonuçlarının henüz bilinmediği ifade edildi.

Bilim insanları, farelerde ulaştıkları sonuçların insanlarda da etkili olacağını düşündüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yaşlanma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim İnsanlarından İlaç Geliştirmesi: Farelerin Ömrü Uzatılabiliyor - Son Dakika

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