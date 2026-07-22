Bill Gates ve Epstein'in Görüşmeleri Ortaya Çıktı

ABD merkezli WilmerHale hukuk firmasının yürüttüğü araştırmada, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Bill Gates Vakfı yetkilisinin, 2011-2014 yıllarında ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, daha sonra ise cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yaklaşık 30 kez görüştüğü ortaya konuldu.

Bill Gates Vakfının talebi üzerine WilmerHale tarafından hazırlanan ve yaklaşık beş ay süren inceleme raporunda, 50'den fazla mevcut ve eski vakıf çalışanıyla görüşüldüğü, Bill Gates'in de mülakata katıldığı ve kapsamlı belge incelemesi yapıldığı belirtildi.

Raporda, Epstein'ın 2011 yılında Bill Gates ve vakıf yetkilileriyle tanıştırıldığı, taraflar arasındaki temasların temelinde ise yüksek gelir grubundaki bağışçıların katkılarını küresel sağlık projelerine yönlendirmeyi amaçlayan bir "bağışçı fonu" kurulması fikri ile daha sonra vakıftan hibe alan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin görüşmelerin yer aldığı vurgulandı.

Bu kapsamda 2011-2014 yıllarında çok sayıda toplantı düzenlendiği aktarılan raporda, Aralık 2014'te ise Epstein'ın Manhattan'daki evinde Bill Gates, vakıf çalışanları ve potansiyel bağışçıların katıldığı bir kahvaltı toplantısının yapıldığı kaydedildi.

Raporda, 2011-2014 yıllarında Bill Gates'in de aralarında bulunduğu 10 vakıf yöneticisi ve çalışanının Epstein ile yaklaşık 30 toplantı yaptığı ortaya konuldu.

Toplantılardan birinin vakfın kampüsünde, bazılarının ise Epstein'ın Manhattan'daki konutunda gerçekleştirildiği bildirilen raporda, görüşmelerin bağışçı fonu girişimi, çocuk felciyle mücadele stratejisi, bağışçı ilişkileri ve International Peace Institute (IPI) ile tanıştırılma süreci etrafında şekillendiği, yasa dışı faaliyetlere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Raporda, Bill Gates'in Epstein ile görüşmelere başladığı 2011 yılında milyarderin daha önce cinsel suçtan hüküm giymiş olmasının doğurabileceği itibar riskinin farkında olduğu ve vakıf çalışanlarının da Epstein ile ilişki kurulmasının yol açabileceği riskleri çeşitli defalar üst yönetime ve Gates'e ilettiği ifade edildi.

İki vakıf çalışanının Bill Gates veya vakıf yönetimine bilgi vermeden Epstein'a hassas bilgiler ile elektronik posta yazışmalarını ilettiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, bunun vakıf politikalarının ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ???Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.