Bin 100 rakımda eşsiz görüntü Karagöl Yaylası, ilginç yapısıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Bin 100 rakımda eşsiz görüntü Karagöl Yaylası, ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bin 100 rakımlı Karagöl Yaylası, el değmemiş doğası ve düdenleriyle dikkat çekiyor. Yayla, sosyal medyadan izlediği videolar sonrasında ziyaret edenlerin ruhunu dinlendiriyor ve cennetten bir köşe gibi hissettiriyor.

08.05.2024 20:56
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Bin 100 rakımda eşsiz görüntü

Karagöl Yaylası, ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bin 100 rakımda bulunan el değmemiş eşsiz manzarası ve doğası ile kendine hayran bırakan Karagöl Yaylası, düdenler ile dikkat çekiyor. Yaylaya sosyal medyadan izlediği videolar sonrasında geldiğini belirten Hatice Kaya, "Burası insana ruhen iyi geliyor ve cennetten bir köşe gibi iyi hissettiriyor" dedi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ve bin 100 metre yüksekliğe sahip olan Karagöl Yaylası şehrin en büyük yaylarından biri olma özelliğine sahip. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan yaylanın çevresi köknar, kayın ve çam ağaçlarının kapladığı yoğun orman ile çevrili. 567 hektar genişliğindeki alanda bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla adeta doğal bir tedavi merkezi olan Karagöl Yaylası, karstik yapısı ve düdenleriyle dikkat çekiyor. İlkbaharda sular ile kaplanan yaylanın eşsiz manzarası ise kendine hayran bırakıyor. Yaylaya ismi ise; yağmur yağdıktan sonra yayladaki düdenlere yağmur suyunun dolmasıyla birlikte uzaktan bakılınca bir göl gibi görülmesinden geliyor.

"Burası insana ruhen iyi geliyor"

Yaylaya sosyal medyadan izlediği videolar sonrasında geldiğini belirten Hatice Kaya, "Sosyal medyadan gördüğüm Karagöl Yaylası'na geldik. Gerçekten görsel bir şölen var buradan ancak sıcak bir hava yok gerçekten çok soğuk bir yer. Öbeklerde bulunan suların ben çok kirli olduğunu zannediyordum ancak çok berrak. Ucu bucağı yok gibi ve herkes buraya kesinlikle bir kere gelip görmeli. Burası insana ruhen iyi geliyor ve cennetten bir köşe gibi iyi hissettiriyor" dedi.

Kaynak: İHA

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