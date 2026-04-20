Bin Selman ve Burhan'dan Sudan Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bin Selman ve Burhan'dan Sudan Görüşmesi

20.04.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Sudan Lideri Burhan ile ülkenin istikrarını görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile "Sudan'daki gelişmeleri ve istikrarı için sarf edilen çabaları" görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, ülkenin batısındaki Cidde kentinde Sudanlı lider Burhan ile bir araya geldi.

Sudan'daki son gelişmeler ve bu konudaki çabaların ele alındığı görüşmede, ülkenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasına, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı.

SPA ayrıca, Burhan'ın bir günlük ziyaretin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Prens, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bin Selman ve Burhan'dan Sudan Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 22:23:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bin Selman ve Burhan'dan Sudan Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.