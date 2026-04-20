Bin Selman ve Burhan'dan Sudan Görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile "Sudan'daki gelişmeleri ve istikrarı için sarf edilen çabaları" görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, ülkenin batısındaki Cidde kentinde Sudanlı lider Burhan ile bir araya geldi.

Sudan'daki son gelişmeler ve bu konudaki çabaların ele alındığı görüşmede, ülkenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasına, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı.

SPA ayrıca, Burhan'ın bir günlük ziyaretin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.