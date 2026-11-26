Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2021 yılında kullanma izni alınan binalara kimlik tabelası takılmasının ardından, 5 yılını dolduran binaların denetlenmesini öngören yönetmeliğin 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri ve Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, AA muhabirine binalara teknolojik levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin tasarlanan Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) uygulama yönetmeliğinin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi.

Yönetmelik kapsamında BKS'ye kayıtlı binaların periyodik olarak 5 yılda bir denetlenmesinin esas alındığını belirten İnhanlı, "Bu tabela takılan binalar periyodik denetim hizmetine tabi olacaklar. Her bina tabela takıldıktan 5'inci yılın sonunda periyodik olarak denetlenmeye başlayacak. Sadece 2021 tarihinden itibaren bina kimlik tabelası takılmış binalar denetime tabi olacaklar." dedi.

İnhanlı, uygulama yönetmeliğine tabi denetimin içeriğini şöyle anlattı:

"Binalara ilave katlar yapılmış mı? Çatı arası kullanıma açılmış mı? Bodrum katında kolon, kirişlerde tahribat yapılmış mı? Kesilme, perdeler ve duvarlar yerinden kaldırılmış mı? Sığınak yerinde mi, amacına uygun kullanılıyor mu? Yangın merdivenleri, asansörler uygun mu, yeşil etiketli mi? Binada gözle görülür bir çatlak, kayma var mı? gibi birtakım gözlemsel olarak, test ve deneye tabi olmadan kontroller yapılacak ve bu kontroller ilgili idarelere ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüklerine, aynı zamanda apartmanın yönetimine de birer nüsha şeklinde sunulacak çıkan raporlar.

Bu denetim binanın depreme dayanıklı olup, olmadığının testi değil. Bu sadece denetim hizmeti almış binaların sonradan kullanıcılar tarafından herhangi bir tahribata, herhangi bir farklı amaca yönelik birtakım düzenlemeler yapılıp yapılmadığının kontrolü aslında. Dolayısıyla vatandaşlarımız binaları bizler kontrol etmeye başladığımızda işte binalarımız yıkılır veya işte şikayet edilir noktasında bir endişe taşımasınlar. Yapılacak olan tespitler aslında binanın güvenliğine esas tespitler ve kontroller."

Vatandaşların denetim için ilave ücret ödemeyeceğini vurgulayan İnhanlı, denetimlerin yapı denetim kuruluşlarınca gerçekleştirileceğini, bakanlık tarafından görevlendirilecek yapı denetim kuruluşu yetkilisinin bina sahibine ulaşamaması durumunda apartman yöneticisi veya muhtarla iletişime geçerek randevu alacağını ve binada yerinde kontrol yapacağını ifade etti.