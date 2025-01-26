Prens Trump\'ı bekliyormuş! Resmen para dağıtmaya başladı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla yaptıkları görüşmelerde, iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ve Meloni ülkenin batısındaki El- Ula kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, ortak çıkarlara hizmet eden ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

10 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması için anlaşmaya imzalar atılırken, Meloni Suudi Arabistan kültürüne ilişkin bilgi aldı. Söz konusu anlaşmanın toplam değerinin 10 milyar dolar olduğu açıklandı. İtalya Başbakanı Meloni, pazar günü Veliaht Prens Bin Selman ile görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın batısındaki kışlık tatil merkezlerinden El-Ula kentine gelmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'YE 600 MİLYAR DOLAR YATIRIM PLANI

Suudi Arabistan veliaht prensi, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde krallığın, ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi. Suudi Arabistan veliaht prensi, Perşembe günü krallığın önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapmak istediğini söyledi, bu yorumlar Başkan Donald Trump'ın daha önce krallığa ilk yurtdışı seyahatine karşılık olarak geri dönmenin bir fiyat etiketi olarak yorumlandı.

Trump'ın 2017'deki Suudi Arabistan gezisi, ABD başkanlarının ilk yurtdışı seyahatleri olarak önce Birleşik Krallık'a gitme geleneğini altüst etti. Ayrıca, kendi adını taşıyan gayrimenkul şirketinin bölge genelinde anlaşmalar peşinde koşmasıyla, yönetiminin petrol zengini Körfez ülkelerinin yöneticileriyle yakın bağlarını yansıttı.

ABD İLE YATIRIM VE TİCARET GENİŞLETİLECEK

Perşembe günü erken saatlerde devlet tarafından işletilen Suudi Basın Ajansı tarafından bildirilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yorumları Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde geldi.