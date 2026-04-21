Binali Yıldırım Ordu\'da Ziyaretlerde Bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in misafiri olarak kente geldi.

Yıldırım, Altınordu ilçesindeki Kirazlimanı Yaşam Merkezi ile Gençlik Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Güler, merkezin geçmişten bugüne dönüşümüne ilişkin bilgilerin yer aldığı katalogları Yıldırım'a hediye etti.

Yıldırım, Gençlik Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Güler, Binali Yıldırım'ı Ordu'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.