Binali Yıldırım Talas\'ta Halk Dansları Gösterisini İzledi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri'de Talas Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu Gösterisi'ne katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne katılmak için kente gelen Yıldırım, Talas Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu Gösterisi'ni izledi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Talas Belediyesi çalışanlarından oluşan orkestra Türk coğrafyasından çeşitli Türkü ve marşlar seslendirdi, halk dansları topluluğu ise onlara eşlik etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yıldırım'a Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) ustaları tarafından işlenen ortak Türk alfabesi hediye etti.

Programın sonunda konuşan Yıldırım ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Yıldırım'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.