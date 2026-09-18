Bingöl Adaklı'da minibüs şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl Adaklı'da minibüs şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Adaklı ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Karaçubuk köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 10 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi ve Adaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Bingöl-Adaklı kara yolunun Karaçubuk köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi ve Adaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl Adaklı'da minibüs şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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