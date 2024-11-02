Bingöl\'de 12 hafız için icazet töreni yapıldı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Kuran Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 12 kız öğrenci için Solhan Belediyesi Kültür Merkezinde icazet töreni düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Muhammed Çetin, programda yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, onlara eğitim hayatlarını sürdürmelerini tavsiye etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç de Kur'an-ı Kerim'i okumanın ibadet olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak ise hafızları ve onları yetiştiren hocaları tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere belgeleri verildi.