Bingöl\'de 2023\'ün son bebeği Kerem, 2024\'ün ilk bebeği Hatice oldu

BİNGÖL'de 2023'ün son bebeğine Kerem, 2024'ün ilk bebeğine ise Hatice ismi verildi. Vali Ahmet Hamdi Usta bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2023'ün son dakikalarında hastane çalışanı çiftin Kerem adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. 2024'ün ilk dakikalarında ise Gülsüm ve Ömer Arslan çiftinin 2 kilo 670 gram ağırlığındaki Hatice adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Vali Ahmet Hamdi Usta, bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, tebrik etti. Çeyrek altın hediye etti. Vali Usta, "2023 yılının son bebeği Kerem'i ziyaret ettik. 2024 yılının ilk bebeği Hatice'yi de ziyaret ederek, onları kutladık. Allah analı, babalı büyütsün. Sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz" dedi.