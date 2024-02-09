Bingöl'de 2023 yılındaki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
BİNGÖL - Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli noktalara konulan fotokapanlara 2023 yılındaki yaban hayatı görüntüleri yansıdı.
Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatının takibi ve kaçak avcılıkla mücadele için bazı bölgelere fotokapan yerleştiriliyor. 2023 yılı içinde fotokapanlara kurt, ayı, dağ keçisi, domuz, tilki ve çizgili sırtlan yansıdı. Dağ keçilerinin beslenmesi ve iki kurdun koşturması da yansıyan görüntüler arasında yer aldı.
2023 yılında yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında kaçak avcılıkla mücadele, biyokaçakçılık, hayvanları koruma kanununa muhalefet gibi suçlardan birçok kişiye ceza yazdı. Bu çerçevede 2023 yılında idari para cezası alan 33 kişiye 126 bin 300 lira, tazminat cezası alan 5 kişiye 54 bin lira, biyokaçakçılıktan 7 kişiye 1 milyon 710 bin lira, hayvan haklarını koruma kanununa muhalefetten 3 kişiye 71 bin 352 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 962 bin lira ceza kesildi.
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