Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 2 firari hükümlü yakalandı

Bingöl\'de 21-28 Ağustos\'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 2 firari hükümlü yakalandı
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Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik 21-28 Ağustos'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, Ağustos, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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