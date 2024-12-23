Bingöl'de 3 Suçlu Gözaltına Alındı

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Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda "terör propagandası", "kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak" suçlarından aranan 3 şüphelinin adresini tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu şüpheliler gözaltına alındı, yapılan aramada 7,87 gram kubar esrar ve 50 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.