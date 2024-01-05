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Bingöl'de 722 Uyuşturucu Operasyonunda 38 Milyon Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 722 Uyuşturucu Operasyonunda 38 Milyon Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılında gerçekleştirilen 722 uyuşturucu operasyonunda 38 milyon 818 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini ve 808 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda ayrıca 1 ton 750 kilo esrar, 10 gram kokain, 144 gram metamfetamin, 48 ecstasy ve captagon, 130 kök skunk ele geçirildi.

05.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:46
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BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023'te gerçekleştirilen 722 uyuşturucu operasyonunda 38 milyon 818 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini, gözaltına alınan 808 kişiden 70'inin tutuklandığını açıkladı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, valilik binasındaki toplantı salonunda, 'Karşılaştırmalı Asayiş ve Güvenlik' konulu toplantı düzenledi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve basın mensupları katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, toplantıda, kentte meydana gelen olaylarla ilgili verileri paylaştı. Kentte 3 bin 773 kırsal, 31 şehir iç güvenlik operasyonunda 5 teröristin sağ veya yaralı olarak yakalandığını söyleyen Vali Usta, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan 67 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 9'unun tutuklandığını belirtti. Uyuşturucuyla mücadeleye de kararlılıkla devam edildiğini söyleyen Vali Usta, 2023 yılında gerçekleştirilen 722 uyuşturucu operasyonunda 808 kişinin gözaltına alındığını ve 70 kişinin tutuklandığını anlattı. Vali Usta, operasyonlarda 1 ton 750 kilo esrar, 10 gram kokain, 144 gram metamfetamin, 48 ecstasy ve captagon, 38 milyon 818 bin kök kenevir ve 130 kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Bingöl\'de 722 Uyuşturucu Operasyonunda 38 Milyon Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de 722 Uyuşturucu Operasyonunda 38 Milyon Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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