Bingöl\'de aranan 4 kişi yakalandı

Güncel

Bingöl'de kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, güveni kötüye kullanma ve hakaret suçundan aranan 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, kasten öldürmeye teşebbüs, basit yaralama ve güveni kötüye kullanma suçundan kaydı bulunan 4 kişinin yerini tespit etti.

Operasyon sonucu yakalanan 4 kişinin işlemleri sürüyor.