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Bingöl'de bakıma muhtaç köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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Bingöl'de bakıma muhtaç köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı

Bingöl merkezde bir köpeğin 9 yavrusu ile birlikte bakıma muhtaç halde olduğu fark edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ve yavrularını soğuktan ve açlıktan etkilenmemeleri için Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Anne ve yavruları koruma altına alındı.

Bingöl\'de bakıma muhtaç köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı
12.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı.

Bingöl merkezde vatandaşlar, bir köpeğin 9 yavrusu ile bakıma muhtaç halde olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine köpeklerin olduğu alana giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuktan ve açlıktan etkilenen anne köpek ve yavrularını alarak, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü.

Anne ve yavruları koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl'de bakıma muhtaç köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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