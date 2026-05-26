Bingöl'de Kurban Bayramı coşkusu

Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Valilik makamında düzenlenen programda, Vali Cahit Çelik, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çelik, daha sonra AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Bingöl halkının geçmişten bu yana özellikle vatanseverlik konusunda her zaman kendini ispatladığını söyledi.

Kentte görev yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Çelik, "Bingöl'de toplam 477 şehidimiz var. Ne zaman bayrak söz konusu olsa, vatan söz konusu olsa Bingöl halkı buna seve seve koşarak gitmiş. Ben de bir şiirimde şöyle diyorum: 'Bingöl insanı vatansever ve kahraman. Dilinde kelime-i şehadet, göğsünde iman, söz konusu olunca vatan canını vermiş.' Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Ardından Düzağaç Murat Şengül Polis Merkezi Amirliği ile Yolçatı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Çelik ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Programlara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Emin Varan ile kurum müdürleri de katıldı.