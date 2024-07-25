Bingöl'de bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Bingöl'de bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Emir Can Zazaoğlu'nun saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 kişi de hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

25.07.2024 09:43
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Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçakla etrafındakilere saldırması sonucu ağır yaralanan Özcan Aydın ve Fikri Carfi kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralanan 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Olay

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu Erdal Çaparlar (45) ve Buhanettin Budancamanak (75) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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