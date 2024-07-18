Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu: 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçedeki 5 noktada arama yapan ekipler, 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirdi.