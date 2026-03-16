Bingöl\'de Çığ Yolu Kapatmıştı

Bingöl'de çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü.

Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Bu nedenle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.