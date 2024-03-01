Bingöl'de 9 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 9 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Bingöl\'de 9 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Bingöl'de cinayetten hüküm giydiği için 9 yıldır aranan kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

01.03.2024 18:15  Güncelleme: 18:22
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Bingöl'de cinayetten hüküm giydiği için 9 yıldır aranan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 9 yıldır "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bingöl, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 9 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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