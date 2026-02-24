Bingöl'de Çocuk Evleri Sitesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
24.02.2026 19:08
Bingöl'de devlet korumasındaki çocuklar için 60 yatak kapasiteli Çocuk Evleri Sitesi inşa edilecek.

Bingöl'de devlet korumasındaki çocuklar için inşa edilecek 60 yatak kapasiteli "Çocuk Evleri Sitesi" yapım işi için işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Cahit Çelik başkanlığında Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı Serdar Turhan'ın sahibi olduğu yüklenici firma arasında "Çocuk Evleri Sitesi" hizmet binasının yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Merkez Simani Mahallesi'nde 7-12 yaş grubuna yönelik 60 yatak kapasiteli 6 yaşam birimi, idari bina, sosyal bina, çok amaçlı spor salonu ve sosyal donatı alanlarından oluşan Çocuk Evleri Sitesi inşa edilecek.

12 ay içerisinde tamamlanması planlanan projeyle çocuklar için modern, güvenli ve donanımlı bir yaşam alanının kente kazandırılması hedefleniyor.

İmza töreninin ardından konuşan Vali Çelik, Bingöl'de görevine başlamasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen böyle anlamlı bir yatırıma vesile olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sürecin en hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanması için firmaya destek vereceklerini belirten Vali Çelik, daha önce de kente 20 ve 24 derslikli iki okul kazandıran hayırsever iş insanı Serdar Turhan'a teşekkür etti.

Çelik, yatırımın Bingöl'e hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve firmanın temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Bingöl, Çocuk, Son Dakika

