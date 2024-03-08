Bingöl'de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bingöl'de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi

Bingöl'de doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi, yavrusundan yetişkinine kadar bir arada bulunan dağ keçileri sürüsünü doğal ortamlarında görüntüledi. Elçi, Bingöl'ün kırsal alanlarında yaban hayatını fotoğraflarken bu kadar yakından bir sürüyü ilk defa görüntüledi.

08.03.2024 19:27
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Bingöl'de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'de yavrusundan yetişkinine kadar bir arada bulunan dağ keçileri sürüsü, doğal ortamlarında görüntülendi.

Bingöl'de doğa fotoğrafçılığı yapan Kenan Nihat Elçi, sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Bingöl'ün kırsal alanlarındaki yaban hayatını fotoğraflayan Elçi, yavrusundan yetişkinine kadar bir arada otlanan dağ keçileri sürüsünü görüntüledi. Elçi, ilk defa bu kadar yakından bir sürüyü görüntülediğini belirtti.

Kaynak: İHA

Bingöl, Hayvanlar, Doğa, Güncel, Son Dakika

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