Bingöl'de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi
BİNGÖL - Bingöl'de yavrusundan yetişkinine kadar bir arada bulunan dağ keçileri sürüsü, doğal ortamlarında görüntülendi.
Bingöl'de doğa fotoğrafçılığı yapan Kenan Nihat Elçi, sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Bingöl'ün kırsal alanlarındaki yaban hayatını fotoğraflayan Elçi, yavrusundan yetişkinine kadar bir arada otlanan dağ keçileri sürüsünü görüntüledi. Elçi, ilk defa bu kadar yakından bir sürüyü görüntülediğini belirtti.
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda görev yapan kadın personelle bir araya geldi. Kökrek, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirterek, onların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, devletin hızlı bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşmaları için yanlarında olacaklarını belirtti. Nurdağı Kaymakamı ise emeği geçenlere teşekkür etti.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
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