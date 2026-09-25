Bingöl'de diş hastanesi hasta kabulüne başladı, ilk hasta Rektör Çelik oldu - Son Dakika
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Bingöl'de diş hastanesi hasta kabulüne başladı, ilk hasta Rektör Çelik oldu

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Bingöl\'de diş hastanesi hasta kabulüne başladı, ilk hasta Rektör Çelik oldu
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Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi hasta kabulüne başladı. Hastanede kabul edilen ilk hasta Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik oldu ve muayenesini Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Sinan Ateş yaptı.

Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Bingöl Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, hastanede kabul edilen ilk hasta, Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik oldu.

Çelik'in muayenesi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Sinan Ateş tarafından gerçekleştirildi.

Muayenenin ardından değerlendirmelerde bulunan Çelik, hastanenin hasta kabulüne başlamasının Bingöl açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Merkezin hizmete kazandırılması sürecindeki çalışmalarından dolayı Başhekim Ateş ile Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Varsak'a teşekkür eden Çelik, hastanenin vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmasını temenni etti.

Çelik, hastanenin Bingöl'e ve vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, uzman hekim kadrosu ve modern sağlık hizmetleriyle Bingöl ve çevre illerden gelecek vatandaşlara hizmet sunacak.

Kaynak: AA
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