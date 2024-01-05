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Bingöl'de Dönerci Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de Dönerci Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Bingöl'de kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinden dışarı çağırdığı dönerci Necati Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bingöl\'de Dönerci Tabancayla Vurularak Öldürüldü
05.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:45
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Bingöl'de kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinden dışarı çağırdığı dönerci Necati Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DÖNERCİYİ DIŞARI ÇAĞIRIP TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir dönercinin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iş yeri sahibi Necati Kaya'yı dışarı çağırdı. Şüpheli, dışarı çıkan Kaya'ya tabancayla ateş etti. Kaya, başına ve göğsüne isabet eden iki kurşunla yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Necati Kaya'nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de Dönerci Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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